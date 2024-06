I bergamaschi continuano a trattare con il Galatasaray per l'arrivo di Zaniolo e si registrano nelle ultime ore ulteriori passi avanti. L'Atalanta è in vantaggio sulla Fiorentina che, però, non molla. Il Galatasaray, proprietario del cartellino, chiede 20 milioni

Nicolò Zaniolo vuole tornare in Italia e la Serie A è pronto ad abbracciarlo. Sul giocatore classe '99, infatti, resta forte l'interesse di Atalanta e Fiorentina. La Dea, dopo aver riscattato De Ketelaere e messo a segno il primo colpo col difensore Godfrey, sta trattando con il Galatasaray. I bergamaschi, vincitrici dell'ultima Europa League, si sono ulteriormente avvicinati a un'intesa nelle ultime ore e sono attualmente in vantaggio sui viola che non intendono mollare. Per quest'ultimi si tratterebbe di un ritorno visto che, con il club toscano, ha giocato per sei anni nelle giovanili. Il club turco, proprietario del cartellino, chiede 20 milioni per Zaniolo.