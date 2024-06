Inizia la trattativa tra i giallorossi e il club francese per il centrocampista: al Rennes offerta da 15 milioni di euro, ma al momento dalla Francia non si prendono in considerazione proposte inferiori ai 20, ovvero il prezzo che il Rennes ha pagato per acquistarlo dal Lorient

La Roma ha presentato la prima offerta al Rennes per Enzo Le Fée: 15 milioni di euro la proposta giallorossa, con la trattativa che di fatto è ufficialmente iniziata. Il Rennes, nonostante l'accordo tra il centrocampista e i giallorossi, prende in considerazione solo proposte superiori ai 20 milioni di euro. Il motivo è presto detto. Prelevato dal Lorient nell'estate del 2023, il Rennes vuole mettere a bilancio una plusvalenza rispetto alla cifra pagata per acquistarlo (circa 20 milioni appunto). In più la squadra francese non ha necessità di vendere, quindi o la Roma andrà incontro alle richieste del Rennes o il centrocampista resterà in Francia.