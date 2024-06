I giallorossi hanno messo gli occhi sul classe 2001 del Boca: il difensore non scende in campo dallo scorso aprile, quando è stato messo fuori rosa per via delle difficoltà relative al rinnovo di contratto

La Roma di Daniele De Rossi ha messo gli occhi su Nicolas Valentini del Boca Juniors . Il difensore classe 2001 è entrato nel mirino dei giallorossi, a caccia di un difensore per rinforzare il pacchetto arretrato. Il giocatore ha il contratto in scadenza al 31 dicembre 2024 , con la Roma che sta valutando due strade per arrivare alla chiusura dell'operazione: pagare un indennizzo al club argentino per averlo subito, o aspettare e stringere un accordo per averlo a zero in previsione del mercato di gennaio . Valentini era stato proposto anche a Como , Napoli e Cagliari : contatto nei prossimi giorni con l'entourage del difensore.

I numeri di Valentini

Al Boca praticamente da sempre, eccezion fatta per una parentesi all'Aldosivi, Valentini è fin qui sceso in campo in nove occasioni, realizzando anche un gol. Non gioca dallo scorso aprile, quando il club ha deciso di metterlo fuori rosa per via delle problematiche sorte sulla questione rinnovo. Sono invece 47 le partite totali in maglia Boca.