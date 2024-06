Dopo Marcus Thuram all'Inter anche il fratello Khéphren potrebbe sbarcare in Serie A: interessa alla Juventus, che ha avviato contatti col Nizza. Andiamo allora alla scoperta del classe 2001, nato in Italia e fatto esordire in Champions da una vecchia concoscenza bianconera, Thierry Henry

Secondo una leggenda, nella lingua antica egiziana, il nome Khephren sta a significare "sole che si alza". Ottimo auspicio per il talento di Khephren Thuram, ultima idea di mercato per la Juve di Giuntoli. Lui nato in Italia, in Italia potrebbe tornare presto. La Juventus non si ferma al solo Douglas Luiz, dunque, e per il restyling del centrocampo guarda anche in casa del Nizza. Con i francesi sono già stati avviati i contatti per portare il figlio minore di Thuram in bianconero.