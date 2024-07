L'Europeo della Georgia è finito agli ottavi di finale contro la Spagna, ora Kvara può pensare al suo futuro e al rinnovo col Napoli. Segnali distensivi dopo il blitz in Germania di De Laurentiis e Manna negli scorsi giorni. E Conte, che ha già ribadito nella conferenza stampa di presentazione di ritenerlo incedibile, lo aspetta a braccia aperte al rientro dalle vacanze CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Quattro partite, un gol (e mezzo) e un contratto che ora entra in discussione. L’Europeo di Kvaratskhelia si è concluso così, con la delusione per la sconfitta contro la Spagna ma anche la consapevolezza che la sua Georgia abbia un potenziale da sfruttare e soprattutto in crescita. Come il torneo di Kvicha, cominciato non benissimo ma terminato meglio, mentre a Napoli si continuava a parlare del suo futuro. vedi anche Gli highlights di Spagna-Georgia 4-1

L’Eurosilenzio Dal ritiro con la Nazionale, l’attaccante ha sempre cercato di allontanare ogni voce. Anche quando il padre e l’agente del giocatore lo spingevano pubblicamente al Psg o quando, in tutta risposta, Conte e De Laurentiis facevano muro ribadendo che da Napoli non si sarebbe spostato. Situazioni che potevano distrarlo dal campo, ma che ora diventano decisive per capire come ripartire insieme per la prossima stagione. leggi anche Conte: "Kvaratskhelia resta al Napoli"

La missione tedesca di De Laurentiis e Manna Dopo la presentazione di Conte, De Laurentiis e Manna sono volati a Dusseldorf per parlare con il giocatore e l’agente e ribadire la sua centralità nel nuovo progetto Napoli. I segnali sono stati distensivi: si lavora a un prolungamento e adeguamento del contratto in scadenza nel 2027, che al momento garantisce 1,4 milioni di euro netti, bonus esclusi, al georgiano. Cifre ben lontane rispetto a quelle proposte dai parigini, che però continuano a vedersi rifiutata l’offerta da oltre 100 milioni di euro da parte del Napoli. In questi giorni se ne riparlerà: l’intenzione è quella di arrivare a una soluzione il prima possibile. Magari entro il 9 luglio, quando la squadra si radunerà senza Kvara, ancora in vacanza, prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Dove Conte sarà pronto ad accoglierlo a braccia aperte. vedi anche Blitz di Adl e Manna in Germania per Kvara