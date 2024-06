Il presidente azzurro e il direttore sportivo in terra tedesca giovedì 27 giugno per presentare la proposta di rinnovo al georgiano, in gol nell'ultimo match del girone degli Europei con la sua nazionale

Il Napoli vola in Germania domani, giovedì 27 giugno. Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna nella nazione sede dell'Europeo per un vero e proprio blitz: l'obiettivo è un summit con Kvaratskhelia e presentare la proposta di rinnovo, già annunciata da De Laurentiis nel giorno della presentazione di Antonio Conte. Queste le parole del numero uno azzurro, che non ha desistito dal lanciare una frecciatina al PSG: "Con Manna gli faremo una nuova proposta. Peccato ci siano persone come il numero uno dell'ECA (Al-Khelaïfi, presidente PSG) che contattano giocatori senza autorizzazione del club. Ma non mi stupisco più di nulla".