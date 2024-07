Da quest’oggi, 1° luglio, Kylian Mbappé è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid . La stella francese, che ha salutato il Psg, è ormai anche contrattualmente a tutti gli effetti un nuovo Blancos, tant’è che il Real non ha perso tempo e lo ha inserito tra i giocatori della prima squadra sul proprio sito . Mbappé, arrivato a parametro zero e in scadenza dal Psg, infatti, compare nel reparto attaccanti insieme al brasiliano Endrick , anche lui nuovo acquisto dal Palmeiras, a Vinicius, Rodrygo e Brahim . Un altro passo, dunque, è stato fatto verso la conferenza stampa di presentazione di Mbappé che avverrà il prossimo martedì 16 luglio al Santiago Bernabeu , due giorni dopo la chiusura dell’Europeo.

Kroos lascia, Valverde pronto a prendere l'8

Ovviamente, non sono presenti nell’aggiornamento compiuto dal Real Madrid i giocatori che hanno già comunicato il loro addio: da Kepa a Nacho per quel che riguarda la difesa, fino a Kroos e Joselu per il centrocampo e attacco. Partenze che potrebbero comportare anche novità nei numeri di maglia: come riporta Marca, si prevede che Camavinga possa ereditare il 6 di Nacho, anche se continua ad apparire con il 12, e Valverde dovrebbe fare lo stesso con l'8 di Kroos, in quanto lo stesso tedesco nella festa Champions organizzata dal Real aveva espresso il desiderio che il suo numero di maglia venissi preso dal centrocampista uruguaiano.