L'attaccante a Bruxelles ha parlato con il suo entourage: il Napoli ha un posto speciale nella sua testa grazie alla presenza di Conte, ma non si escludono altre possibilità, come il Milan

Quale futuro per Romelu Lukaku? Dopo l'eliminazione dall'Europeo con il Belgio l'attaccante - a Bruxelles - ha parlato con il suo entourage per fare chiarezza sulle sue volontà: nella testa del giocatore è il Napoli ad avere un posto speciale, una sorta di corsia prioritaria. Un po' perché il club del presidente De Laurentiis si è mosso prima, un po', chiaramente, per il suo feeling speciale con Antonio Conte, che fortemente lo volle all'Inter e che vinse con lui lo scudetto del 2021. Lukaku, comunque, non esclude altre possibilità, come appunto il Milan. La priorità al momento è comunque capire se il Napoli riuscirà a cedere in tempi brevi Osimhen.