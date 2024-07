Szczesny: "Se serve la mia cessione andrò via"

Il portiere bianconero potrebbe lasciare la Juve nel corso di questa sessione estiva di calciomercato: "La lealtà è molto importante per me. Se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla"

Il portiere polacco della Juventus - in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 - ha parlato del suo futuro a 'Foot truck tv'': "La lealtà è molto, molto importante per me. Quindi, se firmo un contratto per due anni significa che so esattamente che cosa voglio fare nei prossimi due anni. Se lo firmo per 4 anni, so che cosa voglio fare nei prossimi 4 anni… E così lo stesso per 10 anni. Voglio rispettare le condizioni del contratto, ma se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla".