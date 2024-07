Buongiorno al Napoli, i suoi numeri

All’incontro a Milano andato in scena nella serata di martedì 2 luglio con l’entourage di Alessandro Buongiorno, ha fatto seguito un nuovo contatto tra le parti, che adesso hanno trovato l'intesa. Il difensore del Torino e della nazionale non è mai stato così vicino al trasferimento al Napoli. Nonostante gli zero minuti concessi da Luciano Spaletti nel corso della spedizione in Germania dell'Italia, Buongiorno è stato grande protagonista in maglia granata. Nell'ultima stagione 31 presenze totali tra campionato e Coppa Italia per lui, con tre reti e un assist. Capitolo Kvara: l'agente del giocatore è arrivato a Milano. Nelle prossime ore nuovo contatto con la dirigenza azzurra per cercare l'intesa sul discorso rinnovo.