Dopo l'ok da parte del portiere alla destinazione Como, i contatti tra i due club sono costanti per arrivare all'intesa definitiva: per vedere Pau Lopez alla corte di Cesc Fabregas la sensazione è che non si debba attendere ancora troppo. Ulteriori passi avanti nella giornata di oggi, 3 luglio, con il Marsiglia di Roberto De Zerbi: si lavora a un'operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Como. Valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Un ritorno in Serie A per il portiere dopo la parentesi alla Roma: Pau Lopez sarebbe il terzo acquisto dell'ambizioso Como dopo gli arrivi già ufficiali di Belotti e Dossena. E con Varane che a breve darà una risposta.

