Giornata di visite mediche per Josep Martinez che, dopo un lungo corteggiamento, sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Test fisici per il portiere che occuperà la casella di vice Sommer nella prossima stagione: arriva dal Genoa. L’Inter mette a segno così il colpo per la porta, assicurandosi subito il profilo che cercava dopo l'addio di Audero e comunque un potenziale primo portiere per il futuro, con un’operazione da 13,5 milioni più 2 di bonus, senza più -come si ipotizzava inizialmente- inserire contropartite tecniche.

