Dopo lo "scontro" di mercato per Nicolò Zaniolo che ha poi preferito sposare il progetto dell'Atalanta per il suo ritorno in Serie A, nerazzurri e Fiorentina sono di nuovo alle prese con un obiettivo comune. Si tratta di Marco Brescianini, nell'ultima stagione al Frosinone con prestazioni spesso al di sopra della media, e per il quale i due club sono pronti a darsi battaglia. L'Atalanta è pronta a mettere sul piatto una proposta da circa dodici milioni di euro, provando dunque ad anticipare la concorrenza. Fiorentina inclusa.

