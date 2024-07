Ausilio: "Sappiamo come sostituire Buchanan"

A margine di un evento 'United for Meyer' a Forte dei Marmi, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri: "Fatto ciò che volevamo fare, in anticipo con gli arrivi di Taremi e Zielinski, cogliendo anche l'opportunità del portiere. La squadra la vedo a posto così, poi purtroppo è arrivato l'infortunio di Buchanan. Nulla di gravissimo, in quattro mesi dovrebbe recuperare ma nel frattempo guardiamo se possiamo completare la rosa con qualcosa di intelligente che possa darci una mano. Ci siamo già confrontati con Inzaghi e ci stiamo orientando su un mancino perché Carlos Augusto può essere utilizzato come quinto". Occasione giusta per il dirigente per allontanare voci su un possibile addio di De Vrij: "Notizie senza fondamento. Posso solo dire che De Vrij è un giocatore importante dell'Inter e sta disputando un ottimo Europeo. Fa parte del progetto di questa stagione, viene da un'annata importante dove si è sempre fatto trovare pronto. Per noi è un elemento importante che si alterna nel ruolo con Acerbi. Poi se lui vuole prendere in considerazione delle proposte noi siamo qui ad ascoltare, ma oggi è un giocatore della rosa e pensiamo ad una stagione con lui".

leggi anche Il derby di Milano e Inter-Juve tornano su Sky