Lo spagnolo ha una clausola da 13 milioni di euro che però non rappresenta un ostacolo. Intanto prima offerta al Tottenham per Emerson Royal: nei prossimi dieci giorni si capirà se il brasiliano potrà essere un giocatore a disposizione di Paulo Fonseca

Prima offerta per Emerson Royal

Intanto il Milan ha presentato una prima offerta al Tottenham per Emerson Royal: c’è ancora distanza tra domanda e offerta, con i prossimi dieci giorni che saranno decisivi per il profilo che è stato individuato come il nome giusto per la fascia. Sia a destra che a sinistra, il classe 1999 piace per la sua duttilità. Nell’ultima stagione ha collezionato 24 presenze totali: il suo contratto con gli ‘spurs’ scade il prossimo 30 giugno 2026.