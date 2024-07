Il club inglese ha informato il Bologna che verserà i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Trattativa in fase avanzato con l'attaccante olandese a un passo dai Red Devils

Dopo Calafiori, sempre più vicino all'Arsenal, anche Zirkzee è pronto a salutare l'Italia e la Serie A. Il centravanti olandese è sempre più vicino al Manchester United: il club inglese ha infatti formalmente avvisato il Bologna, che ne detiene il cartellino, che pagherà la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Si chiude (o si chiuderà a breve) una delle telenovele del mercato estivo, con il Milan al seguito del giocatore ma che ha visto una fase di blocco della trattativa per via delle commissioni (circa 15 milioni) da destinare all'entourage del classe 2001. Al Bayern Monaco il 45% sulla futura rivendita.