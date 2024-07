La maglia Viola già adattata perfettamente al suo inconfondibile stile: si è presentato così Moise Kean . Come per voler dimostrare di essere già pronto. Un abbraccio con il nuovo allenatore Raffaele Palladino , le visite mediche e poi il giro al Viola Park, dove ha conosciuto i suoi nuovi compagni. Si è mostrato subito determinato, complice anche la consapevolezza che questa nuova avventura alla Fiorentina possa essere una grande occasione. 464 giorni senza gol . Troppi per un attaccante con le sue qualità. E una carriera segnata dai tanti alti e bassi .

Kean è stato il primo giocatore nato dopo il 2000 a correre su un campo da calcio di Serie A. Poi il prestito al Verona , la difficile esperienza in Premier con l’ Everton , i 20 gol segnati con la maglia del Paris Saint Germain e il ritorno, diverso da come se lo era immaginato, alla Juventus . A gennaio era pronto per lasciare ancora una volta i bianconeri, direzione Atletico Madrid , tanto da seguire la partita di quelli che sarebbero dovuti essere i suoi nuovi compagni dalla tribuna del Wanda Metropolitano. Poi l ’infortunio ha influito sulle visite mediche , costringendolo al ritorno a Torino.

E se da una parte Kean cerca riscatto, dall’altra la Fiorentina cerca un attaccante che non è mai riuscita a trovare dopo la partenza di Vlahovic. I 60 milioni spesi non sono mai stati in grado di sostituire l’attaccante serbo in termini di gol, ma Kean è pronto per tornare grande. Il nuovo attaccante della Fiorentina non vede l’ora di ballare davanti ai tifosi Viola. Il riscatto è per due.