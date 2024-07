Inter-Inzaghi, il rinnovo è sempre più vicino. Questo lunedì si è infatti svolto un nuovo incontro tra la società nerazzurra e il procuratore di Inzaghi, Tullio Tinti. Al centro, ovviamente, il contratto dell'allenatore nerazzurro. La trattativa procede e si conta di chiudere a breve in via ufficiale. L'ultimo rinnovo di Inzaghi risale al settembre scorso (nel 2023) con un prolungamento fino al 2025. Sia Marotta che lo stesso allenatore, negli ultimi mesi, avevano sempre dipinto un quadro molto sereno della trattativa, sottolineando come non ci fosse alcun problema in vista della firma. Che ora è sempre più vicina.