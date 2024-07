Giornata di visite mediche a Villa Stuart per Spinazzola (che le ha sostenute in mattinata) e Rafa Marin (che le svolgerà nel pomeriggio). Si tratta dei primi due acquisti del nuovo Napoli di Antonio Conte

Giornata di visite mediche per i neo acquisti del Napoli di Antonio Conte, Spinazzola e Rafa Marìn. L’ex esterno della Roma le ha sostenute in mattinata, mentre il difensore spagnolo le svolgerà nel pomeriggio. Entrambi poi andranno a Napoli in serata in vista del raduno di martedì a Castelvolturno agli ordini di Antonio Conte.