La Lazio punta Nuno Tavares . Dopo Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru, la società biancoceleste è a lavoro per quel che riguarda la difesa. Il nome di Taveres , sotto questo aspetto, è quello che interessa alla squadra di Baroni con i contatti con l’Arsenal (squadra che detiene il cartellino del terzino) che stanno proseguendo nel corso di queste ore . Previsto, infatti, nella giornata di domani, mercoledì 10 luglio, una call tra la Lazio e gli agenti del calciatore . Al momento, la richiesta dei Gunners è sugli 8-9 milioni di euro più un'importante percentuale sulla futura rivendita del giocatore , considerando il suo contratto in scadenza nel 2025.

I numeri di Nuno Tavares



Dopo l’esperienza all’Arsenal nel 2021, nella quale ha disputato 18 partite mettendo a segno 1 gol e 2 assist, Tavares ha fatto tappa in Francia, per la precisione al Marsiglia. Nel 2022, per lui 39 partite e ben 6 gol. Numeri che non si sono però confermati nell'ultima stagione, nella quale Tavares ha giocato in prestito al Nottingham Forest collezionando 12 presenze tra Premier League e FA Cup.