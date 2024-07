Milan, si attende la risposta definitiva di Fofana

Con l’Europeo della Francia concluso, il Milan è pronto a tornare alla carica per Youssouf Fofana. Si cerca di strappare il sì dal centrocampista per poi provare a intavolare la trattativa con il Monaco. Oltre a lui, i rossoneri attendono anche la scelta di Rabiot

Il Milan non molla Youssouf Fofana. I rossoneri sono a lavoro per il centrocampista classe 1999, soprattutto al termine dell’Europeo che il giocatore ha disputato con la Francia eliminata, nella serata di oggi 9 luglio, contro la Spagna in semifinale. Ancora da capire, però, quale sarà la risposta definitiva che il giocatore darà ai rossoneri. Qualora dovesse ricevere il sì del francese (che potrebbe arrivare a breve), il Milan potrebbe intavolare la trattativa con il Monaco, anche se le richieste del club sono alte. Oltre a lui, anche Rabiot dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Due le opzioni: trattare con la Juventus per il rinnovo del contratto oppure valutare l'offerta del Milan.