Inter, le prime immagini di Taremi a Milano. VIDEO

L'attaccante iraniano è arrivato in Italia intorno alle 14:30, all'aeroporto di Malpensa. Operazione chiusa da tempo a parametro zero dopo le ultime stagioni in maglia Porto: per lui 11 gol e 7 assist

Un'operazione, al pari di quella di Zielinski, chiusa ormai da tempo: Mehdi Taremi è arrivato in Italia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Giunto a Milano (Malpensa) intorno alle 14.30: per lui poi visite mediche e firma. Nella stagione appena conclusa, l'attaccante iraniano ha giocato 35 partite con la maglia del Porto. 23 in campionato, 2 in coppa portoghese, 7 in Champions, 2 in Allianz Cup e una in Supercoppa. Per lui uno score di 11 gol e 7 assist, questi ultimi frutto della sua capacità di poter giocare sulla sinistra ma anche da seconda punta come accaduto negli anni in Portogallo. Arriva in nerazzurro a parametro zero.