Mancava solo l'ufficialità, arrivata nella giornata di oggi. Già protagonista martedì a Torino dall'abbraccio coi tifosi alle visite mediche, Khephren Thuram è un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale il suo trasferimento dal Nizza, acquisto da 20 milioni di euro più bonus. E il 23enne centrocampista francese si è subito immerso nel mondo bianconero, passione condivisa sui propri canali social: "Sono molto orgoglioso e felice di unirmi al più grande club d’Italia, la Juventus. Ringrazio la società, i miei nuovi compagni e i tifosi per avermi accolto come uno di loro. Vorrei ringraziare i miei genitori e il mio agente per avermi sostenuto in questa nuova fase della mia carriera". Chi ne sarà felice è sicuramente papà Lilian, grande ex bianconero, ma sempre in famiglia c'è chi affronterà Khephren da avversario in campionato...