Real-Mbappé, presentazione il 16 luglio alle 12

Il Real Madrid ha comunicato ufficialmente che Kylian Mbappé sarà presentato al Santiago Bernabeu martedì 16 luglio alle 12. In precedenza il presidente del Real Madrid Florentino Perez riceverà l'attaccante francese per la cerimonia formale che legherà l'ex giocatore del Psg per cinque anni al club spagnolo. Dopo la presentazione Mbappé parlerà con i media nella sala stampa del Santiago Bernabeu. Mbappé dovrebbe debuttare ufficialmente il 14 agosto contro l’Atalanta nella Supercoppa Europea.