La Lazio di Marco Baroni continua la sua campagna di rafforzamento e per la fascia sinistra sta cercando di arrivare a Nuno Tavares, esterno portoghese dell'Arsenal, che nell'ultima stagione di Premier League ha raccolto solo 12 presenze con il Nottingham Forest. Il club di Lotito ha trovato l'accordo con i Gunners per quanto riguarda la cifra e la formula di acquisto ma ora deve trovare quello con il calciatore che due stagioni fa si era messo in mostra nel Marsiglia realizzando, da esterno offensivo, ben 6 reti prima di trasferirsi in Premier League. A confermare l'affare anche il direttore sportivo della Lazio Fabiani a margine della conferenza stampa di presentazione di Noslin: “Tavares è un elemento che ci interessa molto. Ci sono delle corrispondenze tra le due società sull’accordo da trovare ma che in parte abbiamo già trovato ieri. Poi ci sono anche altre situazioni. L’intesa con gli agenti e con il giocatore. Sono molto fiducioso. Per scaramanzia non dico che è un giocatore della Lazio ma ci sono grosse possibilità"