L' infortunio di Buchanan costringe l' Inter a dover rivedere i propri piani sul mercato. I nerazzurri sono alle prese con la ricerca di un sostituto , con la dirigenza che è orientata a puntare su un profilo giovane (e quindi futuribile). Nella lista ci sono 4-5 nomi che l'Inter valuta, tra i quali anche quello di Juan Cabal , classe 2001 dell' Hellas Verona (22 presenze nell'ultima stagione di Serie A). Il colombiano, valutato circa 10 milioni, piace anche alla Juventus , ma l'Inter prova a battere la concorrenza avendo, nella giornata di ieri 11 luglio, incontrato in sede l'entourage del difensore. Difficile la pista Mario Hermoso ( svincolato dallo scorso 30 giugno) che resta nel mirino del Napoli che però prima deve cedere in quel reparto.

Tessmann a un passo: le ultime

Sempre più vicino invece l'arrivo di Tanner Tessmann: trattativa con il Venezia vicina alla chiusura dopo l'intesa di massima raggiunta nei giorni scorsi tra i due club. Per lui si prospetta un prestito all'estero in vista della prossima stagione. Giocatore che può ricoprire diversi ruoli del centrocampo, Tessmann, nel corso della passata annata con la maglia del Venezia, ha saltato solo una partita per squalifica. Per lui 42 presenze tra tutte le competizioni e 7 gol, oltre che 3 assist.