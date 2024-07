Scaglia (ex Toro) alla Juventus e Longo (ex Inter) al Milan: le seconde squadre e le scelte “da derby”. Ma come funziona la regola per i fuoriquota? Tutto quello che c'è da sapere. A cura di Valentino Della Casa

Scelte quasi “da derby”, ma soprattutto ponderate . Juventus Next Gen e Milan Futuro stanno programmando la stagione: nuovo corso , nuovi allenatori (Montero e Bonera). E se i bianconeri sono stati apripista di un percorso che coinvolge anche l’ Atalanta , ora anche il Milan ci crede. Largo ai giovani in Serie C , ma anche all’esperienza. E qui rientra il derby .

Ci torneremo fra poco. Prima, bisogna parlare della regola. O delle regole. Ne sono cambiate diverse nel corso degli anni : andava sistemato un meccanismo che non andasse a sovrastare le altre società e, soprattutto, permettesse davvero di valorizzare come è accaduto con Fagioli , Miretti o Yildiz , giusto per fare qualche nome. Una delle ultime riguarda la composizione delle rose. Che non può essere solo giovane, o sarebbe comunque controproducente. Recita così, per riassunto: nelle Under 23 possono giocare fino a un massimo di 4 fuori età , ma con un limite molto preciso. Ciascuno di questi quattro fuoriquota non può aver giocato più di 50 partite in Serie A.

Scaglia, Longo e le nuove scelte

Di qui la decisione, recentissima, di Juventus e Milan di ingaggiare due giocatori esperti e dal sicuro rendimento in Serie C. Filippo Scaglia, difensore trentaduenne reduce da un’esperienza al Sudtirol; Samuele Longo, attaccante anche lui trentaduenne, che rientra in Italia dopo due anni all’estero. Ma perché “derby”? Il caso è curioso. Scaglia è un prodotto della Primavera del Torino ed è stato molto importante per le giovanili granata. E andrà alla Juventus. Longo invece è cresciuto nell’Inter, che per anni lo ha prestato in giro per l’Italia. Ora vestirà i colori rossoneri.

A proposito di Milan Futuro, la composizione dei fuoriquota è già quasi definita. Perché se non dovessero arrivare offerte particolari, anche Origi e Ballo Touré faranno parte del roster a disposizione di Bonera. L’ha detto Ibrahimovic: gli agenti sono al lavoro per trovare una soluzione, ma al momento questo è e verranno inseriti in lista per la prossima Serie C. Regole alla mano, si può fare. Ma in questo caso, più che curioso, il caso sarebbe proprio “clamoroso”. Ma con ancora quasi due mesi pieni di mercato, tutto è possibile…