Il presidente dell’Atletico Bilbao ha parlato del futuro di Nico Williams attaccando la Federazione spagnola di non averlo protetto nel corso dell’Europeo: "Nico è stato sottoposto a un bombardamento senza controllo di domande sul suo futuro". E sulle squadre interessate allo spagnolo: "L’Athletic Bilbao non sottopone ai giocatori di altri club dei contratti facendo pressione pubblica per cercare di incorporarli"

