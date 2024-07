È fatta per il trasferimento dell'attaccante classe '88 dal Genoa alla Sampdoria, con Pirlo che avrà a disposizione il miglior marcatore in attività del campionato di Serie B. Coda venerdì sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla Samp

Colpo della Sampdoria in vista del prossimo campionato di Serie B. Il club blucerchiato ha chiuso un'operazione con il Genoa per l'arrivo di Massimo Coda : l'attaccante, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Cremonese, nella giornata di venerdì 11 luglio sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà alla formazione allenata da Andrea Pirlo.

Coda 5° marcatore all-time della Serie B

Arrivato al Genoa dal Lecce nell'estate 2022, Coda ha contribuito a riportare la squadra di Gilardino in Serie A prima di trasferirsi in prestito alla Cremonese nell'agosto scorso. Nell'ultimo campionato è arrivato a un passo dalla promozione con i grigiorossi perdendo la finale playoff contro il Venezia. L'attaccante classe '88 è un vero specialista della categoria: in Serie B ha realizzato 127 gol in 281 presenze, ed è 5° nella classifica marcatori all-time a sole 8 reti dal leader Stefan Schwoch.