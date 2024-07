Il figlio del conduttore televisivo e della showgirl Giovanna Civitillo lascia le giovanili dell’Inter e approda all’Udinese Under 16. José deve il suo nome alla passione del padre per i nerazzurri (allenati all’epoca della sua nascita da Mourinho). Impegnativo il paragone del dirigente sportivo Pierpaolo Marino che su X ha scritto: “José, il mio Tacconi giovane, finalmente all’Udinese: un giorno da ricordare”

Ha il calcio scritto nel… nome José Sebastiani, figlio di Amadeus e della showgirl Giovanna Civitillo. 213mila follower su Instagram, 21mila su TikTok e molto conosciuto per la sua presenza in prima fila agli ultimi (di successo) Festival di Sanremo, José è stato anche conduttore di un podcast in occasione dell’ultima edizione di Eurovision,. La sua passione principale però è il calcio. Nato il 18 gennaio 2009, è un portiere. E da oggi passerà alle giovanili (l’Under 16) dell’Udinese, squadra che con i giovani ha sempre dimostrato di saperci fare… e di vederci lungo. José ha giocato fino a ora proprio nell’Inter (passione sfrenata di papà Amedeo).

Il paragone di Pierpaolo Marino L’ex direttore dell’Area tecnica dell’Udinese, uno che di talenti nella sua vita ne ha scoperti parecchi, Pierpaolo Marino ha utilizzato su X un paragone abbastanza impegnativo: "Josè, il mio Tacconi giovane, finalmente all'Udinese: un giorno da ricordare".

Il calcio punto fermo per il suo futuro Ok la passione per la musica e, visto papà e mamma, non poteva essere altrimenti. Ma il calcio, come dicevamo, resta la sua passione principale: "Tra 10 anni mi vedo in uno stadio bellissimo – ha spiegato in una recente intervista a Vanity Fair -, con un sacco di gente che tifa per me e contro di me. Il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio".

Un nome… Special Ok, dal nome non era difficile capirlo. Ma José si chiama così proprio in onore di Mourinho, idolo di papà e di tanti tifosi nerazzurri per quel Triplete del 2010 ma non solo: "Quando mia mamma era incinta, era in aereo con papà e, davanti a loro – ha aggiunto José a Vanity Fair -, era seduto proprio Mourinho. Mio padre, da fan sfegatato, si è alzato, è andato a salutarlo e a fargli i complimenti. Poi è tornato e ha detto a mama solennemente: ‘Nostro figlio si chiamerà come lui’. Lei, all’inizio, non era tanto d’accordo, ma papà è riuscito a convincerla".