CALCIOMERCATO: LE NEWS LIVE

Dopo aver trascinato il Bologna in Champions League, Joshua Zirkzee inizia una nuova avventura per la sua carriera. Oggi le visite mediche con il Manchester United prima della firma e l’annuncio ufficiale. Come raccontato negli ultimi giorni, il club inglese ha formalmente avvisato nei giorni scorsi i rossoblù di voler pagare la clausola rescissoria del giocatore. I Red Devils pagheranno qualcosa in più della clausola di 40 milioni (42,5 milioni) ma lo faranno in tre anni. Per l’attaccante un contratto di cinque anni fino al 2029 con l’opzione di prolungare per un altro anno.