Varane ha virtualmente detto sì al Como. Il difensore, svincolato dopo le ultime stagioni in maglia Manchester United, è sempre più vicino al club neopromosso in Serie A. Ufficialità dell'operazione però che non arriverà in tempi brevi: difficile infatti anche che il giocatore si unisca al resto della squadra nel ritiro di Marbella. Servirà infatti del tempo per formalizzare il tutto e fare in modo che l'affare vada in porto: tra le questioni da risolvere anche quelle legate ad aspetti fiscali.

