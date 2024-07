Como, la super rivoluzione di Fabregas sul mercato

Da Fabregas a Varane. Nel mezzo, una rivoluzione. Nel futuro, una crescita costante. Due anni fa Cesc Fabegras entrava nel mondo Como come calciatore. Oggi è pronto a guidarlo da allenatore, ma con un ruolo centrale nella costruzione della squadra. La sua figura, infatti, è stata decisiva nel sì di Varane che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un calciatore del Como: firmerà un contratto di due anni. Un arrivo pesante in un inizio di mercato che vede la squadra di Fabregas tra le più attive in Serie A: Andrea Belotti già ufficiale, verso la chiusura anche Pepe Reina, Alberto Moreno, Pau Lopez e Rodri Sanchez, oltre al rinnovo di Patrick Cutrone fino al 2028. Se sul campo c’è una squadra già quasi pronta, all’esterno c’è un contorno che lavora per essere all’altezza: il nuovo centro sportivo, il restyling dello stadio Sinigallia e la proprietà più ricca di Italia, quella degli Hartono, con una figura come Thienry Henry come azionista del club. Elementi che raccontano di una realtà solida come poche in Italia. In due anni è cambiato praticamente tutto. A Como c’è un prima Fabregas e un dopo Fabregas. E oggi l’arrivo di Varane è il risultato di un percorso cominciato due anni fa…