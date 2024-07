Firma fino al 2029 per l'attaccante olandese che ai canali ufficiali del club ha già parlato da nuovo giocatore dei red devils: "Passo avanti nella mia carriera, pronto a vincere trofei". Un pensiero all'ormai ex club anche da parte dello stesso Zirkzee: "Bologna è nel posto in cui merita di stare, tiferò per te a distanza. Ti amo" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Joshua Zirkzee è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. L'ex attaccante del Bologna saluta dunque la Serie A dopo l'ultima stagione da 12 reti e 3 assist tra campionato e Coppa Italia. Un affare da 42.5 milioni di euro pagabili in tre anni, con l'olandese (impegnato fino a pochi giorni fa con la sua nazionale a Euro 2024) che firma un contratto di cinque anni con opzione per un'altra stagione.

Il saluto del Bologna: "In bocca al lupo Joshua" Questa la nota ufficiale del club inglese: "L'attaccante olandese ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con possibilità di proroga per un ulteriore anno". Sono arrivate anche le sue prime parole da nuovo giocatore dei red devils: "Dopo aver parlato con l'allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere il successo del Manchester United. Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto alla vittoria. Sono pronto per questa prossima sfida, per fare un altro passo avanti nella mia carriera e vincere altri trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Ora devo prendermi una breve pausa dopo essere stato impegnato con la nazionale, ma tornerò pronto a lasciare un impatto immediato".

Parole che anche il Bologna ha voluto dedicare al suo ex centravanti sui propri canali social: "Grazie Joshua e in bocca al lupo per la tua carriera. Queste emozioni non le dimenticheremo mai". Messaggio accompagnato dalla foto che ritrae lo stesso Zirkzee durante i festeggiamenti per la qualificazione in Champions League.

Zirkzee: "Bologna è dove merita di stare" Sui propri account social, anche il neo attaccante dello United ha voluto dedicare un pensiero al Bologna: "Non riesco davvero a trovare le parole per spiegare quanto significhi per me. Lo stadio, la città, questa squadra, ma soprattutto le persone avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Spero che, nonostante tutto il supporto e la fiducia che mi hai dato, di aver restituito qualcosa in cambio. Bologna è finalmente nel posto a cui appartiene, e io ti sosterrò e tiferò per te a distanza. Ti Amo, Bolo. Per sempre"