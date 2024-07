Call con gli agenti dell'attaccante tedesco, molto apprezzato da Moncada per mentalità e doti da leader. In attesa di Morata che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, nella lista dei rossoneri ci sono anche Abraham e Duran

Definito l'arrivo di Alvaro Morata che tra martedì e mercoledì sosterrà le visite mediche (e che vedrà i rossoneri versare nelle casse dell'Atletico i 13 milioni di euro della clausola rescissoria), il Milan vuol regalare a Paulo Fonseca anche un secondo attaccante. Nella giornata di oggi, 15 luglio, contatti continui per Fullkrug, con l'attaccante tedesco che è stato individuato come il profilo giusto per rinforzare l'attacco. Una call positiva con gli agenti del giocatore per fare il punto della situazione, con Moncada che aveva già conosciuto Fullkrug in passato apprezzandone mentalità e doti da leader. Nella lista del Milan alla voce "secondo attaccante" ci sono Fullkrug, Abraham e Duran.