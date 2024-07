Il Lecce ha già firmato tutti i documenti con il Rennes per il trasferimento del croato. I viola si sono inseriti e proveranno a convincerlo: da capire se Pongracic rispetterà la parola data ai francesi o vorrà continuare in Italia. Costo dell'operazione da 15 milioni di euro

La Fiorentina ha già trovato il sostituto di Nikola Milenkovic . O almeno, lo ha individuato. Si tratta di Marin Pongracic del Lecce, difensore classe 1997 che però ha da tempo un accordo con il Rennes e che lo aspetta per le visite mediche. Il club giallorosso ha già firmato tutti i documenti necessari per il trasferimento del croato che ora si trova dinanzi a un bivio : rispettare la parola data o accettare la corte della Fiorentina, che si è inserita nell'affare. La dirigenza viola è intanto alle prese anche con la cessione di Milenkovic al Nottingham : operazione complessiva da 12 milioni di euro più bonus .

I numeri di Pongracic

Punto di riferimento della difesa del Lecce, nell’ultima stagione Pongracic ha disputato 38 partite tra Serie A e Coppa Italia. Titolarità confermata anche nel corso dell’Europeo con la Croazia: in campo in due sfide su tre, infatti, il 26enne ha giocato nei rispettivi match per tutti i 90 minuti.