Con il calciomercato che sta entrando nel vivo, tra cambi di maglia e nuovi acquisti, alcuni dei campioni che disputeranno la prossima Serie A già sono in campo. Qualcuno ancora in attesa di indossare la nuova maglia, altri già alle prese con i carichi di lavoro. Lo stesso all'estero con il grande colpo del Real Madrid con Mbappé, passando per Zirkzee al Manchester United, per arrivare a Immobile che ha lasciato la Lazio per il Besiktas. E c'è chi è ancora in vacanza dopo l'Europeo