Morata al Milan, domani le visite mediche a Madrid

Tutto definito nei dettagli per il passaggio di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid al Milan. Come detto da giorni il calciatore si libera grazie ai 13 milioni della clausola rescissoria pagata dai rossoneri che domani saranno a Madrid per assistere alle visite mediche del calciatore che da capitano ha appena sollevato il trofeo Europeo conquistato con la Spagna. Morata firmerà un contratto di 4 anni con il Milan con opzione per il quinto anno a 5 milioni di euro più bonus a stagione, non lontano dai 6 percepiti con l'Atletico Madrid. Morata partirà poi per le vacanze: dovrebbe aggregarsi ai suoi nuovi compagni subito dopo la fine della tournée americana che andrà in scena tra il 25 luglio e il 7 agosto.

