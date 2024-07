Attesa la decisione definitiva del difensore del Lecce conteso dal Rennes, che lo attende per le visite mediche, e dalla Fiorentina, alla caccia del sostituto di Milenkovic

Continua a tenere banco la questione dedicata a Marin Pongracic. Sul giocatore, nonostante l’accordo già trovato con il Rennes, si è inserita anche la Fiorentina, alla ricerca del sostituto di Milenkovic. Oggi conoscremo la decisione definitiva del difensore che è atteso a Rennes per le visite mediche. Pongracic, al momento, non ha ancora comunicato il proprio dietrofront alla squadra francese, anche se la Viola pensa di aver fatto il massimo per convincerlo.