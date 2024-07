La Roma spinge per Matias Soulé. I giallorossi hanno infatti l’accordo con il giocatore della Juventus e lavorano per trovare l’intesa anche con il club bianconero. L’idea della Roma è quella di presentare un’offerta di 25 milioni di euro (bonus compresi): stessa offerta avanzata dal Leicester nei giorni scorsi. La Juventus continua a chiedere di più ma la Roma è forte dell’accordo con l’argentino. Con la scorsa annata giocata al Frosinone in Serie A, Matias Soulé vanta 36 partite all'appello con ben 11 gol e 3 assist realizzati. In Coppa Italia, invece, sono 3 le presenze senza gol. Nella stagione precedente, con la maglia della Juventus, sono state 15 le presenze e una la rete realizzata.