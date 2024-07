" Szczesny ? Sono ipotesi. La trattativa è trattativa quando due società si siedono e c’è una richiesta. Al momento è solo una suggestione e probabilmente suggestione sarà, però mai dire mai. Sono sogni , non costa nulla sognare. Vediamo, ha offerte faraoniche in Arabia". Così Adriano Galliani nel corso dell'evento per la conferma della partnership tra il Monza e uno sponsor. L’amministratore delegato dei biancorossi ha toccato il tema Szczesny, nome suggestivo per rimpiazzare Di Gregorio: "Un suo arrivo certamente farebbe crescere il Monza – ha detto Galliani. Szczesny è un grande campione . Ma ripeto, in questo momento un calciatore dalla Juventus al Monza, titolatissimo della Juventus, è difficile da pensare. Però lasciatemi sognare, malgrado l’età mi piace ancora sognare ".

"Faremo una squadra competitiva"

Oltre alla porta, Galliani ha parlato del mercato del Monza: "Numericamente ci siamo, se esce qualcuno entra qualcuno. Cercheremo di fare una squadra competitiva". E su Colpani: "Qualche telefonata è arrivata, ma non hanno trovato il consenso del Monza. La Fiorentina ha riprovato? Non so se si può dire o no, nel dubbio non lo dico". Infine, sul passaggio di Di Gregorio alla Juventus: "Quello che può dare lo ha detto la Lega. È stato eletto il miglior portiere della serie A, quindi la Juventus ha preso il miglior portiere della Serie A. Tutto nasce verso gennaio-febbraio, ero in Senato ho visto il telefonino squillare. Era Giuntoli. Mi disse 'il portiere è mio, poi parleremo di soldi'. Ok e così poi è stato. Il mercato è questo".