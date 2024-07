Si sa, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano… Così per Adriano Galliani, che non scorda i grandi colpi di mercato col Milan e li riporta da lui al Monza. La parabola di Nesta, dalla caldissima estate del 2002 a nuovo allenatore in Brianza, il filo rosso col cognome Maldini, poi Balotelli, Boateng e…

NESTA: "MONZA L'OCCASIONE DELLA VITA"