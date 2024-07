Il Monza non molla l’ipotesi che porta al portiere della Juventus. Alla base della possibile fattibilità dell'operazione c'è la volontà del polacco di restare in Italia, con l'ipotesi Arabia dunque sempre più lontana

C’è sempre Wojciech Szczesny nella testa del Monza. Il club biancorosso non molla infatti l’idea che il portiere della Juventus possa essere il principale indiziato come sostituto di Michele Di Gregorio (passato proprio ai bianconeri). A spingere su questa ipotesi sarebbe la volontà del polacco di rimanere in Italia . Proprio per questo, Galliani spera ancora di poter convincere il portiere della Juventus a sposare il progetto del nuovo allenatore Alessandro Nesta.

I numeri del portiere polacco

Arrivato in Italia nel 2015 alla Roma, due stagioni più tardi il polacco fa tappa alla Juventus. Sette le annate in bianconero, con Szczesny che a Torino vanta oltre 250 presenze in tutte le competizioni. Tre campionati, altrettante coppe Italia e due Supercoppe conquistate: nell'ultima stagione solo 3 le partite saltate in campionato, per un totale di 3.150 minuti.