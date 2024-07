Lindstrom piace all'Everton

Non solo Ostigard, tra chi potrebbe salutare (lui dopo una sola stagione) c'è il danese Lindstrom, acquistato per 30 milioni la scorsa estate dall'Eintracht ma rivelatosi deludente al primo impatto con il calcio italiano dopo zero gol e un solo assist in oltre trenta presenze. Nella giornata di oggi - mercoledì 17 luglio - ci sono stati contatti con l'Everton per accelerare la cessione, ma ci sono anche altre squadre sul calciatore.