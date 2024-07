La squadra viola è al lavoro a centrocampo per Colpani e Lovric. Previsti, infatti, nelle prossime ore nuovi incontri rispettivamente con Monza e Udinese per continuare ad approfondire i discorsi su entrambi i centrocampisti

Dopo l'accordo trovato con Pongracic, la Fiorentina è a lavoro per il centrocampo. Sono due i nomi nella lista della squadra di Raffaele Palladino: Andrea Colpani e Sandi Lovric. Dopo i diversi contatti avvenuti tra le parti, è previsto infatti nella giornata di domani, 19 luglio, un incontro a pranzo tra la dirigenza viola e il Monza. Oltre a Colpani, la Fiorentina non molla Lovric considerando l’offerta presentata nella giornata di ieri, 17 luglio, all’Udinese di 8 milioni di euro. Nelle prossime ore sono infatti in programma nuovi appuntamenti anche tra la Fiorentina e l'Udinese.