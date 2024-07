La Juventus accoglie Juan Cabal. Il difensore colombiano ha raggiunto, intorno alle 9.30, il J Medical per iniziare l' iter delle visite mediche con la società bianconera. Diversi tifosi ad attenderlo all'esterno della struttura, ai quali si è concesso per i primi autografi (di fatto) da giocatore della Juventus . Decisivo lo "scatto" della dirigenza bianconera fatto registrare nella giornata di mercoledì 17 luglio per superare la concorrenza dell'Inter . Cabal arriva dal Verona, per un'operazione da 10 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus . Dopo Di Gregorio , Douglas Luiz e Thuram , la Juventus ufficializzerà nelle prossime ore il suo quarto acquisto.

Juventus-Rabiot, è addio

Per un giocatore che arriva, uno invece non continuerà la sua avventura in bianconero. Oggi potrebbe essere comunicato l'addio anche in via ufficiale con Adrien Rabiot (e quindi senza proposte di rinnovo da parte dei bianconeri) dopo una riunione tra Giuntoli e lo staff tecnico e nel giorno in cui sarà presentato Thiago Motta. I numeri della sua avventura a Torino parlano di 212 presenze totali, con un bottino di 22 gol e 15 assist.