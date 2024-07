Cabal, jolly difensivo utile nelle rotazioni

Il 23enne è un nuovo giocatore bianconero. Il difensore colombiano - arrivato dall'Hellas Verona - può giocare in diversi ruolo in difesa. Una soluzione importante per la nuova Juve di Thiago Motta impegnata in cinque competizioni

Da Folgaria al Jmedical in poche ore. Dalle montagne del Trentino al caldo della Continassa. E’ iniziata così via treno, l’esperienza in bianconero di Juan Cabal, il quarto colpo estivo della nuova Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. 10 milioni più 2 di bonus per un difensore duttile, mancino, che nasce come centrale ma che a Verona è esploso da terzino sinistro, e che ha fatto anche il braccetto di destra per necessità. 23 anni, fisico importante, cresciuto in Colombia, le ultime due stagioni all’Hellas Verona. Complicata la prima, decisamente migliore la seconda. Soprattutto da gennaio in poi quando l’Hellas ha trasformato la sua rosa. E Cabal è diventato un giocatore fondamentale, tant’è che l’allenatore Marco Baroni lo voleva con se alla Lazio. E invece, dopo essere stato vicino all’Inter, Juan Cabal è arrivato a Torino. Pronto a lavorare con Thiago Motta nella stagione delle 5 competizioni. Quindi tante partite e spazio per tutti. In campo se non titolare, uomo da rotazione. Con una corsa sulla fascia che può essere utilissima. Parola del suo vecchio capitano.