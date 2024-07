Il nuovo centrocampista di Daniele De Rossi è andato a segno nel 6-1 contro il Latina in amichevole: "Accolto bene da tutti, sono contento di essere qui". E sul trasferimento dal Rennes: "Volevo lasciare la Francia e intraprendere nuove sfide. Sono qui per dimostrare le mie qualità" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

C'è anche la firma (la prima) di Enzo Le Fée nel 6-1 della Roma in amichevole contro il Latina. Il centrocampista, arrivato in giallorosso per una cifra di 23 milioni di euro dal Rennes, al termine del match ha parlato dei suoi primi giorni nella Capitale: "Sono contento di essere qui e spero di fare una bella stagione. Le sensazioni sono molto buone. Fa caldo, quindi dobbiamo un po' abituarci, adattarci. Sono stato accolto bene da tutti, dal gruppo e dallo staff". leggi anche Roma, ecco Mathew Ryan: è ufficiale

Le Fée: "Iniesta l'idodo. De Rossi mi chiede di giocare la palla" E ancora: "Mi sento a mio agio. Inizio a conoscere i miei compagni di squadra, è chiaro che con il tempo e la preparazione l'affiatamento andrà sempre meglio. Spero di riuscire a mettere le mie qualità a disposizione della squadra". Tante le indicazioni da parte di Daniele De Rossi: "Mi dice di giocare molto il pallone, di fare da collante tra difensori e centrocampisti, e di giocare in avanti. Sono tutte cose che mi piace fare. Non sono ancora al 100% della condizione, ma sono sicuro che quando la forma migliorerà potrò rendere ancora di più". Nessun dubbio sull'idolo di sempre: "Iniesta, lui è stato il migliore in quel ruolo. Traggo esempio da lui". approfondimento Roma, ecco la 1^ maglia per la stagione '24/'25

"Volevo nuove sfide lontano dalla Francia" Una trattativa veloce che lo ha portato alla Roma, e una cifra importante versata nelle casse del club francese: "La chiamata della Roma è stata una sorpresa, anche perché sono reduce non dalla mia miglior stagione a causa dei due infortuni piuttosto seri che non mi hanno permesso di giocare ed esprimermi al meglio. Questa è stata una sfida che ho voluto cogliere, volevo lasciare la Francia per provare nuove esperienze e ho avuto l'opportunità di venire qui alla Roma. Sono molto felice e voglio mostrare tutte le mie capacità".