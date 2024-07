Mbappé è entrato in campo, si è guardato intorno, ha alzato le braccia al cielo e baciato la maglia. Tutto normale, non fosse per quell'identico "uno, dos, tres ¡Hala Madrid!" che a molti è sembrato più di un déjà vu, praticamente una citazione. Il 9 sulla schiena, uguale, il connazionale Eusebio che diventa il connazionale Zidane, Perez lo status quo che resta identico. Kylian si è specchiato nella presentazione di Cristiano di quindici anni fa

di Marco Salami