Al Real Madrid è iniziata l'era di Kylian Mbappé, presentato davanti a 75mila spettatori. Tanto entusiasmo per l'arrivo dell'attaccante francese, che ha stupito i tifosi parlando in perfetto spagnolo (non è mancato un cenno di approvazione da parte di Florentino Perez). Al termine del suo discorso, Mbappé si è chinato in avanti, contando fino a tre e urlando insieme ai tifosi il tipico coro 'Hala Madrid'. Guarda il VIDEO

